"Köln immer gehasst": NHL-Star Stützle drückt Berlin die Daumen

NHL -Star Tim Stützle verfolgt die Endspiele um die deutsche Eishockey-Meisterschaft zwar nur aus der Ferne, hat aber einen klaren Favoriten. „Damals, als ich noch bei den Bambinis gespielt habe, habe ich Köln immer gehasst“, verriet der Stürmer der Ottawa Senators in einer Medienrunde, „von daher ist es für mich nicht so schwer, eher Berlin die Daumen zu drücken.“

Sein ehemaliger DEL-Klub ist dagegen schon ausgeschieden. Die Adler Mannheim, für die Stützle in der Saison 2019/20 vor seinem Wechsel in die NHL auflief, scheiterten im Halbfinale an Titelverteidiger und Rekordmeister Berlin. Für Stützle selbst beginnen die ersten Play-offs mit Ottawa am Wochenende.