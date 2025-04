DEL: Haie-Serie gestoppt - Ingolstadt wahrt Final-Hoffnung

Die Oberbayern dürfen dank eines Zu-Null-Siegs auf ein Comeback im DEL-Halbfinale hoffen. Spiel sechs steigt am Montag in Köln.

Die Oberbayern dürfen dank eines Zu-Null-Siegs auf ein Comeback im DEL-Halbfinale hoffen. Spiel sechs steigt am Montag in Köln.

Der Hauptrundensieger bezwang die Rheinländer nach zuvor drei Niederlagen in Folge 3:0 (1:0, 1:0, 1:0), in der Best-of-seven-Serie steht es nun 2:3 aus Sicht der Oberbayern.

DEL: Eisbären Berlin stehen bereits im Finale

Die Rheinländer haben am Montag (18.15 Uhr) vor den eigenen Fans in der Lanxess Arena die nächste Chance, erstmals seit elf Jahren das Finale zu erreichen. Dort wartet Titelverteidiger Eisbären Berlin, der sich in seinem Halbfinale klar gegen die Adler Mannheim durchgesetzt hatte. Ein mögliches Spiel sieben zwischen Köln und Ingolstadt würde am Dienstag stattfinden.