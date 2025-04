Nach "Klassenunterschied": Haie wollen Reaktion zeigen

Im dritten Spiel der Finalserie geht Köln in Berlin unter. Vor heimischer Kulisse soll nun der erneute Ausgleich her.

Im dritten Spiel der Finalserie geht Köln in Berlin unter. Vor heimischer Kulisse soll nun der erneute Ausgleich her.

Von einem möglichen Rückenwind nach dem dramatischen Overtime-Sieg in Spiel zwei war am Ostermontag auf Kölner Seite nichts mehr zu spüren. Bereits nach zwei Dritteln lagen die Gäste aussichtslos mit 0:5 zurück, der 1:2-Rückstand in der Serie früh besiegelt. „Wir haben überhaupt nichts ins Spiel gefunden. Berlin war von Anfang an sehr stark“, sagte der 28-Jährige: „Wir haben uns extrem schwergetan, sind nicht in die Zweikämpfe gekommen.“