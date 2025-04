DEL-Finals: Rekordshow! Eisbären schießen Haie ab

SID 21.04.2025 • 18:46 Uhr Die Eisbären feiern ihren zweiten Sieg in der Finalserie. Gegen die Haie steigt Leo Pföderl zum Rekordtorjäger auf - auch Ty Ronning knackt eine Bestmarke.

Angeführt vom neuen Playoff-Rekordtorjäger Leo Pföderl haben die Eisbären Berlin den nächsten großen Schritt zum elften Meistertitel gemacht. Zwei Tage nach der 1:2-Overtime-Niederlage bei den Kölner Haien antwortete der Rekordmeister im dritten Finale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) in eigener Halle mit einem 7:0 (2:0, 3:0, 2:0)-Kantersieg.

{ "placeholderType": "MREC" }

Nur noch zwei Erfolge fehlen dem Titelverteidiger zum erneuten Triumph - trotz des Ausfalls seines Kapitäns Kai Wissmann.

Nationalspieler Pföderl sorgte vor 14.200 Zuschauern für die schnelle 2:0-Führung der Gastgeber: Der Olympiazweite von 2018 traf erst in Überzahl (7.) und dann in Unterzahl (10.). Später legte der 31-Jährige erneut im Powerplay nach (29.), schraubte seine Playoff-Bilanz auf 46 Tore und zog am bisherigen Rekordhalter Patrick Reimer vorbei.

„Wir geben ihm den Puck, und er haut ihn rein“, sagte sein Sturmkollege Ty Ronning bei MagentaSport, „er läuft im Moment heiß.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Eisbären feiern höchsten Playoff-Sieg seit sieben Jahren

Ronning selbst (22.), Yannick Veilleux (30.), Lean Bergmann (42.) und Jonas Müller (57.) erzielten die weiteren Tore für die Eisbären, die nach ihrem höchsten Playoff-Sieg seit sieben Jahren in der Best-of-seven-Serie mit 2:1 führen.

„Es ist immer perfekt, wenn man gewinnt“, meinte Pföderl nach der Schlusssirene grinsend, die Höhe des Sieges sei egal: „Das ist am Ende wurscht, wichtig ist, dass wir jetzt 2:1 vorne sind.“

Am Mittwoch (19.30 Uhr) geht es in Köln vor 18.600 Fans weiter. Ob dann Wissmann wieder spielen kann, ist fraglich. Am Montag fehlte der Vizeweltmeister von 2023 „bis auf Weiteres“, wie es vom Rekordmeister hieß.

Der Nationalspieler hatte in der zweiten Partie am Samstag einen Schlag auf die linke Hand bekommen. „Das ist ein großer Verlust. Er ist einer der besten, wenn nicht der beste Verteidiger der Liga, das ist zweifellos ein schwerer Schlag für uns“, sagte Trainer Serge Aubin: „Man kann ihn nicht ersetzen, man muss das im Kollektiv machen - alle zusammen.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Zwei Rekorde in einem Spiel

Der Meistermacher hatte seinen Reihen durcheinandergewirbelt und unter anderem die Paradeformation mit Rekordspieler Ronning, Frederik Tiffels und Pföderl auseinandergerissen. Im Powerplay allerdings blieb das Trio zusammen - und sorgte für die Berliner Führung durch Pföderl.

Und einen weiteren Rekord: Ronning punktete nicht nur im 26. Spiel in Folge, sondern auch als erster DEL-Spieler zum zwölften Mal in Serie in den Playoffs. Pföderl legte gleich in der ersten Kölner Überzahl nach.