Neuer Torwart: Mannheim holt Franzreb als Ersatz für Tiefensee

Der Bad Tölzer etablierte sich nach schwierigen Jahren in Bremerhaven als einer der besten DEL-Goalies.

Beim WM-Silbercoup 2023 war Franzreb dritter Torhüter der Nationalmannschaft, aktuell kämpft er in der Vorbereitung um einen Platz im Kader für die Weltmeisterschaft in Schweden und Dänemark (9. bis 25. Mai.).

„Max verkörpert den Charakter und die Wettbewerbsfähigkeit, die wir schätzen. In den vergangenen Jahren musste er hart arbeiten, um sich seinen Weg zu einem bewährten Torhüter in der Liga zu verdienen“, sagte Trainer und Manager Dallas Eakins. „Der Wechsel nach Mannheim ist der nächste Schritt in meiner Karriere“, erklärte Franzreb.