DEL: Augsburg holt Wohlgemuth aus Köln

Die Augsburger Panther aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben Angreifer Tim Wohlgemuth verpflichtet. Das gaben die Panther am Sonntag bekannt.

Der 25-Jährige, der in seiner Karriere bereits 24 Spiele für die deutsche Nationalmannschaft absolviert hat, wechselt vom Vizemeister Kölner Haie nach Augsburg.

Wohlgemuth sei „ein guter Skater, der immer extrem hart arbeitet“, sagte Augsburgs Sportdirektor Larry Mitchell, der Wohlgemuth 2018 in seiner Tätigkeit für den ERC Ingolstadt in die DEL geholt hatte. Zudem stand Wohlgemuth, der in Deutschlands höchster Spielklasse auf 373 Einsätze (71 Tore, 83 Assists) kommt, für die Adler Mannheim auf dem Eis.