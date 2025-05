DEL: Eisbären holen Vikingstad aus Bremerhaven

Vikingstad war zur Saison 2021/22 aus seiner Heimat nach Bremerhaven gewechselt. In vier Spielzeiten absolvierte der 25-Jährige für die Norddeutschen 219 Partien (36 Tore, 53 Assists) in der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Aktuell bereitet sich Vikingstad mit der norwegischen Nationalmannschaft auf die anstehende WM in Dänemark und Schweden vor, in Gruppe B trifft Norwegen unter anderem auf die deutsche Mannschaft.