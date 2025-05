DEL: Mannheim holt Stürmer Solow aus der AHL

Die Adler Mannheim rüsten für die kommende Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) weiter auf. Wie der achtmalige Meister am Freitag bekannt gab, wechselt Stürmer Zach Solow von den Toronto Marlies aus der nordamerikanischen AHL in die Kurpfalz. Der US-Amerikaner, der in der vergangenen Saison auf 21 Scorerpunkte in 54 Partien für das Farmteam der Toronto Maple Leafs kam, unterschrieb einen Einjahresvertrag.