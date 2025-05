Eishockey: Bokk zurück bei den Kölner Haien

Vor acht Jahren verließ Dominik Bokk die Kölner Haie Richtung Schweden, jetzt kehrt der Stürmer in die Domstadt zurück. Der Vizemeister hat den Stürmer als ersten Neuzugang für die kommende Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) verpflichtet, Bokk (25) kommt von den Löwen Frankfurt und erhält einen Zweijahresvertrag.

„Dominik wird unser Spiel mit seinem Tempo und seiner Spielfreude bereichern“, sagte Sportdirektor Matthias Baldys. Bokk zähle „in seiner Altersgruppe zu den am besten ausgebildeten Spielern. Dazu hat er in jungen Jahren in Frankfurt bereits viel Verantwortung übernommen. Wir möchten ihm die Möglichkeit bieten, seine nächsten Schritte zu gehen.“

Bokk war 2017 nach drei Jahren im Haie-Nachwuchs zu den Växjö Lakers gewechselt. Im NHL-Draft 2018 wurde der gebürtige Schweinfurter in der ersten Runde an Position 25 von den St. Louis Blues ausgewählt, die Franchise gab die Rechte später an die Carolina Hurricanes ab. Eine Chance in der NHL erhielt Bokk nie.