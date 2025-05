Kölner Haie verpflichten dänischen WM-Vierten Russell

Die Kölner Haie haben für die kommenden Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) den dänischen Nationalspieler Patrick Russell verpflichtet. Der 32 Jahre alte Angreifer kommt vom schwedischen Erstligist Linköping HC an den Rhein.

„Patrick hat in seiner Karriere bereits viel internationale Erfahrung gesammelt und an verschiedenen Stationen bewiesen, dass er ein Teamplayer ist sowie ein wichtiger Teil erfolgreicher Mannschaften sein kann“, sagte Sportdirektor Matthias Baldys: „Er ist in der Offensive variabel einsetzbar.“