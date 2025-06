Barta wird neuer Chefrichter in der DEL

Ex-Nationalspieler Alexander Barta wird neuer Vorsitzender des Disziplinarausschusses der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Der 42-Jährige, der 1010 Spiele in der höchsten deutschen Liga absolvierte, tritt am 15. August die Nachfolge von Alexander Jäger an, der zum Schweizer Eishockey-Verband gewechselt ist.