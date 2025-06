DEL-Auftaktspiel steht fest

Das Auftaktspiel der kommenden Saison bestreiten Meister Berlin und Aufsteiger Dresden am 9. September.

Alle 14 Klubs der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben die Lizenz für die Saison 2025/26 erhalten. Das gab die Liga am Freitag bekannt. Damit starten 13 Mannschaften, die schon in der vergangenen Spielzeit dabei waren, sowie Aufsteiger Dresden Eislöwen in die 32. DEL-Saison.