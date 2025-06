DEL: Augsburg verstärkt sich mit Grenier

Die Augsburger Panther aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben sich mit Torjäger Alexandre Grenier vom Vizemeister Kölner Haie verstärkt. Die Verpflichtung des Kanadiers, der in der abgelaufenen Saison Play-off-Topscorer der Kölner war, gaben die Panther am Donnerstag bekannt.

Grenier „kann als Center und Außenstürmer spielen, ist gut am Bullypunkt, verfügt über einen präzisen und harten Schuss, gewinnt viele Zweikämpfe, ist Rechtsschütze und physisch enorm stark“, sagte Augsburgs Sportdirektor Larry Mitchell. Ihn freue es sehr, dass „sich Alex trotz anderer Optionen nun voller Überzeugung“ für die Panther entschieden habe. Medienberichten zufolge waren zahlreiche Teams, darunter auch die aufgestiegenen Dresdner Eislöwen, an dem 33-Jährigen interessiert.

Grenier war in der DEL vor seiner Zeit in Köln auch bereits für die Eisbären Berlin und die Iserlohn Roosters aktiv. In bisher 213 DEL-Spielen sammelte er 189 Scorerpunkte.