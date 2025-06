Eisbären Berlin verlängern mit Erfolgstrainer Aubin

Insgesamt stand Aubin, der 2022 als DEL-Trainer des Jahres ausgezeichnet wurde, in 351 Liga-Partien als Cheftrainer hinter der Bande, 224 Spiele davon gewannen die Berliner. In der abgelaufenen Saison hatten sich die Eisbären gegen die Kölner Haie in der eindeutigsten Finalserie seit Einführung der Play-offs 1981 zum elften Mal zum deutschen Meister gekrönt, in drei der fünf Partien setzte sich Berlin mit 7:0 durch.