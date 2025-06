Positive THC-Probe: Dresdens Fox drei Monate gesperrt

Die Dresdner Eislöwen müssen zum Start in die neue Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL) wegen Dopings auf Center Dane Fox verzichten. Wie der DEL-Aufsteiger am Mittwoch mitteilte, wurde der 31 Jahre alte Kanadier von der Nationalen Anti Doping Agentur (NADA) ab sofort für drei Monate gesperrt.

Fox war mit 51 Scorer-Punkten in der Hauptrunde (14 Tore, 37 Vorlagen) und 17 Zählern in 18 Play-off-Partien (acht Tore, neun Vorlagen) in seiner ersten Saison in Dresden am Aufstieg der Eislöwen beteiligt. Die neue DEL-Saison beginnt am 9. September. Ab Mitte September ist Fox wieder voll spielberechtigt.