23. Saison für Haie-Kapitän Müller: "Weg weitergehen"

Kapitän Moritz Müller bleibt den Kölner Haien ein weiteres Jahr erhalten und geht in seine 23. Saison mit dem Vizemeister. Das gab der Klub aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Mittwoch bekannt. Der Verteidiger, auch Kapitän der deutschen Nationalmannschaft, spielt bereits seit 2004 für die Haie und ist damit der dienstälteste Profi.

„Zusammen mit dem Verein und meiner Familie haben wir uns bewusst Zeit gelassen und gemeinsam überlegt, was das Beste für meine, aber auch die Zukunft des KEC ist“, sagte der 38-Jährige. Er sei dabei „zu der klaren Entscheidung gekommen, den Weg mit den Haien weitergehen zu wollen – auch weil ich davon überzeugt bin, sportlich weiterhin eine wichtige Rolle einnehmen zu können.“

Müller, Silbermedaillengewinner bei den Olympischen Winterspielen 2018, steht nach 1131 DEL-Einsätzen bei 47 Toren und 235 Assists. Nur der frühere Haie-Profi Mirko Lüdemann liegt in der Bestenliste mit 1197 absolvierten Partien vor ihm.

„Wir standen in den vergangenen Monaten stets eng und vertrauensvoll im Austausch. Wir wissen, was wir an Mo haben – auf dem Eis, aber auch außerhalb“, sagte Sportdirektor Matthias Baldys. Müller kenne den Klub „wie kaum ein Zweiter“, die Identifikation liege bei „100 Prozent“.