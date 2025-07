DEL: Roosters verpflichten dänischen Nationalspieler

Lassen selbst brennt auf die neue Herausforderung im Sauerland. „Ich will mich unbedingt nochmal in einer neuen Liga beweisen“, sagte der Verteidiger. Lassen nahm für Dänemark an bereits sieben Weltmeisterschaften sowie an den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking teil. Bei der diesjährigen WM in Dänemark und Schweden belegte Lassen mit seiner Auswahl den vierten Platz und schaltete im Gruppenfinale dabei auch Deutschland aus. In der schwedischen SHL kam der Linksschütze auf 293 Spiele und 59 Scorerpunkte.