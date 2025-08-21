Die Iserlohn Roosters haben sich für die kommende Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mit dem kanadischen Verteidiger Kyle Wood verstärkt. Das teilten die Sauerländer mit. Die Roosters sind für den 29-Jährigen fünf Jahre nach einer Saison bei Zweitligist Löwen Frankfurt die zweite Station in Deutschland. Zuletzt spielte Wood in der Interkontinental-Liga KHL für den chinesischen Klub Kunlun Red Star.