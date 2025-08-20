Schwere Verletzung: Kapitän Wissmann fehlt Eisbären lange

SID 20.08.2025 • 10:40 Uhr Kapitän Kai Wissmann fällt für mehrere Monate aus.

Kapitän Kai Wissmann vom deutschen Eishockey-Meister Eisbären Berlin muss den nächsten verletzungsbedingten Rückschlag verkraften.

Wie der Hauptstadtklub am Mittwoch mitteilte, zog sich der Verteidiger im Training eine Verletzung der Achillessehne zu. Wissmann unterzog sich bereits einer Operation, die prognostizierte Ausfalldauer beträgt laut Vereinsangaben mehrere Monate. Bereits im Februar stehen die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d’Ampezzo an, schon die WM im Mai hatte Wissmann aufgrund einer Handverletzung verpasst.