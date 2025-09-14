Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
DEL
DEL
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
ERGEBNISSE
DEL>

Bittere Pleite für München

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Bittere Pleite für München

Der EHC Red Bull München gibt gegen die Fischtown Pinguins eine Führung aus der Hand. Aufsteiger Dresden muss weiter auf seinen ersten Erfolg warten.
Kölner Haie - EHC Red Bull München: Tore und Highlights | PENNY DEL
SID
Der EHC Red Bull München gibt gegen die Fischtown Pinguins eine Führung aus der Hand. Aufsteiger Dresden muss weiter auf seinen ersten Erfolg warten.

Dank einer Aufholjagd haben die Fischtown Pinguins Bremerhaven zumindest vorerst die Tabellenführung in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) übernommen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Die Norddeutschen lagen beim 4:3 (0:1, 1:1, 3:1) bei Red Bull München mit zwei Toren hinten, drehten die Partie aber noch. München wäre bei einem Erfolg ebenfalls an die Spitze gesprungen.

Der vom Titelverteidiger Eisbären Berlin verpflichtete Kanadier Gabriel Fontaine (13.) und Taro Hirose (29.) hatten die Gastgeber in Führung geschossen. Doch der frühere Münchner Nicolas Krämmer (31.), Vladimir Eminger (41.), Jan Urbas (50.) und Bennet Roßmy (57.) sorgten für den Erfolg der Pinguins. EHC-Stürmer Adam Brooks (59.) machte die Partie nochmal spannend.

Aufsteiger Dresden weiter ohne Punkte

Aufsteiger Dresdner Eislöwen muss weiter auf seinen ersten Erfolg in der DEL warten.

{ "placeholderType": "MREC" }

Die Sachsen, die zum Auftakt in Berlin unterlegen gewesen waren, verloren ihr erstes DEL-Heimspiel mit 2:4 (1:1, 0:0, 1:3) gegen den ERC Ingolstadt. Edwin Tropmann (55.) traf entscheidend für die überlegenen Gäste.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite