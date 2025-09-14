Bittere Pleite für München

SID 14.09.2025 • 16:28 Uhr Der EHC Red Bull München gibt gegen die Fischtown Pinguins eine Führung aus der Hand. Aufsteiger Dresden muss weiter auf seinen ersten Erfolg warten.

Dank einer Aufholjagd haben die Fischtown Pinguins Bremerhaven zumindest vorerst die Tabellenführung in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) übernommen.

Die Norddeutschen lagen beim 4:3 (0:1, 1:1, 3:1) bei Red Bull München mit zwei Toren hinten, drehten die Partie aber noch. München wäre bei einem Erfolg ebenfalls an die Spitze gesprungen.

Der vom Titelverteidiger Eisbären Berlin verpflichtete Kanadier Gabriel Fontaine (13.) und Taro Hirose (29.) hatten die Gastgeber in Führung geschossen. Doch der frühere Münchner Nicolas Krämmer (31.), Vladimir Eminger (41.), Jan Urbas (50.) und Bennet Roßmy (57.) sorgten für den Erfolg der Pinguins. EHC-Stürmer Adam Brooks (59.) machte die Partie nochmal spannend.

Aufsteiger Dresden weiter ohne Punkte

Aufsteiger Dresdner Eislöwen muss weiter auf seinen ersten Erfolg in der DEL warten.

