DEL: Bremerhaven holt Verteidiger Hirose

SID 23.09.2025 • 10:49 Uhr Die Fischtown Pinguins rüsten nach und verpflichten einen früheren NHL-Spieler.

Die Fischtown Pinguins Bremerhaven haben sich nach dem gelungenen Saisonstart in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mit Verteidiger Akito Hirose verstärkt. Der Kanadier wechselt aus der NHL-Organisation der Vancouver Canucks an die Nordsee, zuletzt spielte der 26-Jährige für das AHL-Farmteam Abbotsford Canucks. Sein Bruder Taro Hirose steht bei Red Bull München unter Vertrag.

„Akito ist ein Spieler, der Dynamik und Qualität ins Spiel bringt. Er hat eine sehr gute Ausbildung genossen und passt in unser System. Wir sind überzeugt, dass er unsere Defensive stabilisieren und variabler machen wird“, sagte Sportdirektor Sebastian Furchner. Angaben zur Vertragsdauer machten die Bremerhavener, die drei ihrer vier Saisonspiele gewannen, nicht.