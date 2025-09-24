DEL: Eisbären verpflichten neuen Stürmer

SID 24.09.2025 • 16:35 Uhr Die Eisbären Berlin haben auf ihre angespannte Personalsituation reagiert und Patrick Khodorenko unter Vertrag genommen. Der US-Amerikaner soll den Klub im Angriff verstärken.

Der deutsche Eishockey-Meister Eisbären Berlin hat auf seine angespannte Personalsituation reagiert und den Stürmer Patrick Khodorenko verpflichtet. Die Berliner teilten am Mittwoch mit, dass der US-Amerikaner einen Vertrag bis Saisonende unterschrieben hat.

„Es ist sehr schwer, einen Spieler seiner Qualität zum jetzigen Zeitpunkt zu verpflichten“, sagte Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer. Der Meister hatte am Wochenende bei den Fischtown Pinguns Bremerhaven (1:5) und bei Adler Mannheim (1:7) heftige Klatschen in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) kassiert, auch aufgrund zahlreicher Verletzungen und Sperren von Spielern aus den Offensivreihen.