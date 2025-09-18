DEL: Historischer Premierensieg für Dresden im Kellerduell

SID 18.09.2025 • 22:01 Uhr Frankfurt liegt als "Schießbude der Liga" weiter punktlos am Tabellenende.

Die Dresdner Eislöwen haben durch ihren ersten Sieg in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) die Krise beim weiter punktlosen Schlusslicht Löwen Frankfurt früh verschärft.

Die Sachsen gewannen zum Auftakt des dritten Spieltages das Duell der Kellerkinder mit 6:3 (1:1, 3:2, 2:0) und schafften durch ihren historischen Erfolg den erhofften Befreiungsschlag. Frankfurt hingegen muss in seiner momentanen Verfassung bereits um den Anschluss zu den höheren Tabellenregionen bangen.

Frankfurt ist Schießbude der Liga

Das Endergebnis unterstrich die eklatanten Probleme der Hausherren nur. Mit nunmehr 17 Gegentreffern in den bisherigen drei Begegnungen sind die Hessen momentan auch die Schießbude der Liga.

Dementsprechend hielt Liga-Neuling Dresden die Hessen unter Druck und provozierte damit Fehler der Gastgeber. Allerdings ließen die Eislöwen nach einer 4:1-Führung im Mitteldrittel durch Treffer von Dane Fox (10.), Trevor Parkes (21.), Austin Ortega (26.) und Lance Bouma (28.) unerwartet locker.

