Ganz üble Szene bei DEL-Kracher

SPORT1 19.09.2025 • 21:47 Uhr Im DEL-Spiel zwischen den Adler Mannheim und den Eisbären Berlin kommt es im zweiten Drittel zu einem brutalen Foul. Die Sanitäter eilen auf das Eis, Mannheims Luke Esposito wird mit der Trage abtransportiert.

Ganz üble Szene auf dem Eis in der Mannheimer SAP Arena: Im DEL-Kracher zwischen den Adler Mannheim und den Eisbären Berlin ist es im zweiten Spielabschnitt zu einem brutalen Foulspiel gekommen.

In der 26. Spielminute rauschte Berlins Yannick Veilleux in der gegnerischen Hälfte in Mannheims Luke Esposito und checkte ihn brutal zu Boden. Esposito hatte den Puck gerade zu einem Mitspieler gespielt und sah Veilleux nicht kommen, der in hoher Geschwindigkeit in den US-Profi krachte.

Horror-Check: „Das sieht richtig übel aus“

Unmittelbar nach dem brutalen Foul eilten Schiedsrichter und Mitspieler herbei, Notarzt und Sanitäter wurden auf das Eis gerufen. „Was für ein knüppelharter Check von Veilleux“, schilderte Magenta-Kommentator Patrick Bernecker die Geschehnisse: „Das sieht richtig übel aus.“

Die Zuschauer in der Arena waren sichtlich geschockt. „Das war definitiv eine Attacke, die absolut drüber ist. Esposito sieht gar nichts, das ist ein Blind-Side-Hit“, so Bernecker.

Esposito muss abtransportiert werden

Mithilfe einer Trage wurde Esposito nach mehreren bangen Minuten vom Eis transportiert, der US-Amerikaner wurde mit Sprechchören der Adler-Fans in die Katakomben begleitet. Eine ordentliche Blut-Spur musste ebenfalls vom Spielfeld entfernt werden.

Für den Check kassierte Berlin eine fünfminütige Unterzahl, für Veilleux war das Spiel gelaufen. Das Foul an Esposito dürfte zudem eine Sperre von mehreren Spielen nach sich ziehen.

Schon im Februar 2024 war Veilleux wegen Faustschlägen für zwei Spiele gesperrt worden. Ebenfalls zwei Spiele Sperre gab es für den Kanadier im Dezember 2024 nach einem Kniecheck.