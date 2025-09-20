Nach brutalem Check: Sechs Spiele Sperre für Berlins Veilleux

SID 20.09.2025 • 19:01 Uhr Der Kanadier von den Eisbären gilt als Wiederholungstäter. Am Freitag foulte er Mannheims Luke Esposito überhart.

Der Kanadier Yannick Veilleux ist nach seinem brutalen Check gegen den Mannheimer Luke Esposito für sechs Spiele der Deutschen Eishockey Liga gesperrt worden. Das teilte die DEL am Samstag einen Tag nach dem Spiel zwischen Veilleux‘ Eisbären Berlin bei den Adlern (1:7) mit. Esposito war nach minutenlanger Behandlung liegend und fixiert vom Eis gebracht worden. Auf der Spielfläche waren Blutspuren zu sehen.

In der Urteilsbegründung der Liga hieß es, Veilleux habe Esposito „rücksichtslos und ohne anderen Zweck“ gecheckt. Außerdem habe der 32-Jährige, der als Wiederholungstäter eingestuft wurde, „übermäßige und überflüssige Kraft“ aufgewendet und damit eine Verletzung seines Gegenspielers in Kauf genommen. Veilleux muss für seine Aktion, die als „Behinderung“ gewertet wurde, auch eine Geldstrafe bezahlen.