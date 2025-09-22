Nach medizinischen Befunden: Neue Rolle für Münchens Butcher

SID 22.09.2025 • 12:05 Uhr Eishockey-Verteidiger Will Butcher konnte aufgrund gesundheitlicher Auffälligkeiten nicht als Spieler lizenziert werden.

Der viermalige deutsche Eishockey-Meister Red Bull München hat eine neue Funktion für Verteidiger Will Butcher gefunden. Der 31-Jährige agiert fortan als Entwicklungscoach im Trainerteam, nachdem seine Lizenzierung als Spieler zuvor aufgrund medizinischer Befunde fehlgeschlagen war. „Ich bin der Organisation sehr dankbar für die großartige Chance, hier die Trainerseite kennenzulernen“, wird Butcher in einer Mitteilung des Klubs am Montag zitiert.

Im August waren beim US-Amerikaner im Rahmen des obligatorischen Medizinchecks „gesundheitliche Auffälligkeiten“ festgestellt worden. Butcher, der im vergangenen November in die Deutsche Eishockey Liga (DEL) gewechselt war, werde nun „die individuelle Weiterentwicklung der jungen Teamspieler“ vorantreiben. „Mein Ziel ist es, ihnen wertvolle Ratschläge für Spielsituationen mitzugeben, ihre Entwicklung auf dem Eis zu fördern und sie auch für ihre weitere Karriere bestmöglich vorzubereiten“, sagte er.