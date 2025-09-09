Play-offs, Deutschland Cup, Olympia: Der Fahrplan der DEL-Saison

Die Deutsche Eishockey Liga (DEL) startet in ihre 32. Saison. Diese steht ganz im Zeichen der Olympischen Spiele in Mailand und Cortina, der Spielplan ist dadurch sehr eng getaktet. Ein Überblick über die wichtigsten Daten:
Der Fahrplan der DEL-Saison
9. September 2025 - Start der DEL-Hauptrunde mit dem Eröffnungsspiel Eisbären Berlin gegen Dresdner Eislöwen
5. bis 9. November 2025 - Deutschland Cup in Landshut mit den Nationalmannschaften aus Deutschland, Lettland, Österreich und der Slowakei
26. Dezember 2025 bis 5. Januar 2026 - U20-Weltmeisterschaft in Minneapolis und St. Paul/USA
10. Januar 2026 - DEL Winter Game zwischen den Dresdner Eislöwen und den Eisbären Berlin im Dresdner Rudolf-Harbig-Stadion
27. Januar 2026 - letzter DEL-Spieltag vor der Olympia-Pause
5. bis 22. Februar 2026 - 25. Olympische Winterspiele in Mailand und Cortina d’Ampezzo
25. Februar 2026 - erster DEL-Spieltag nach der Olympia-Pause
3. März 2026 - Finale der Champions Hockey League
15. März 2026 - letzter Spieltag der DEL-Hauptrunde
17./18. März 2026 - Start der DEL-Play-offs
24. April 2026 - Start Play-off-Finale
15. bis 31. Mai 2026 - Weltmeisterschaft in Zürich und Fribourg/Schweiz