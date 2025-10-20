Haie reagieren auf Brückmann-Ausfall

SID 20.10.2025 • 16:43 Uhr Zuletzt hatte Tobias Ancicka den am Knie verletzten Brückmann vertreten, nun bessern die Kölner Haie mit einem Vize-Weltmeister von 2021 nach.

Die Kölner Haie haben auf die Verletzung des zum ersten Torwart avancierten Felix Brückmann reagiert und den Finnen Janne Juvonen als Ersatz verpflichtet. Das teilte der Dritte der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Montag mit.

Der 31 Jahre alte Juvonen unterschrieb einen Vertrag bis zum Saisonende, nach seinem Abschied vom Schweizer Erstligisten HC Ambrì-Piotta im Sommer war der Vize-Weltmeister von 2021 zuletzt vereinslos gewesen.

Brückmann fehlt den Kölner Haien wochenlang

„Mit Janne haben wir einen erfahrenen Torhüter verpflichtet, der uns in dieser Situation sofort weiterhelfen kann“, wird Haie-Sportdirektor Matthias Baldys in der Klub-Mitteilung zitiert: „Er hat in verschiedenen Ligen bewiesen, dass er ein sicherer Rückhalt ist.“ Die Haie sind Juvonens erste Station in Deutschland.