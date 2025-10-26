DEL-Abstiegskampf: Dresden setzt Niederlagenserie fort

SID 26.10.2025 • 16:31 Uhr Die Dresdner Eislöwen verlieren zum elften Mal in Folge. Der Aufsteiger verspielt in Bremerhaven zweimal eine Führung.

Die Pleitenserie der Dresdner Eislöwen in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) nimmt kein Ende. Der Aufsteiger verlor trotz zweimaliger Führung auch bei den Fischtown Pinguins 2:4 (1:0, 1:1, 0:3) und erlitt seine elfte Niederlage in Folge.

Mit fünf Punkten bleiben die Sachsen Tabellenletzter, der Abstand zum Vorletzten Iserlohn Roosters beträgt weiter drei Zähler. Die Sauerländer kassierten bei den Nürnberg Ice Tigers mit 1:2 (0:1, 1:0, 0:1) ihre zehnte Pleite in den vergangenen elf Spielen.

Dane Fox brachte Dresden schon nach 85 Sekunden in Führung. Nach dem 1:1 der ersatzgeschwächten Bremerhavener durch Nico Krämmer (31.) ließ Austin Ortega (35.) den Neuling noch einmal vom zweiten Sieg der Saison träumen. Doch Alex Friesen (47.) und Andy Miele (48.) drehten das Spiel. Matthew Abt sorgte für die Entscheidung (60.).