Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
DEL
DEL
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
ERGEBNISSE
DEL>

DEL-Abstiegskampf: Dresden setzt Niederlagenserie fort

Aufsteiger setzt Pleitenserie fort

Die Dresdner Eislöwen verlieren zum elften Mal in Folge. Der Aufsteiger verspielt in Bremerhaven zweimal eine Führung.
Torchance für den Dresdner Austin Ortega (r.)
Torchance für den Dresdner Austin Ortega (r.)
© IMAGO/kolbert-press/SID/Burghard Schreyer
SID
Die Dresdner Eislöwen verlieren zum elften Mal in Folge. Der Aufsteiger verspielt in Bremerhaven zweimal eine Führung.

Die Pleitenserie der Dresdner Eislöwen in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) nimmt kein Ende. Der Aufsteiger verlor trotz zweimaliger Führung auch bei den Fischtown Pinguins 2:4 (1:0, 1:1, 0:3) und erlitt seine elfte Niederlage in Folge.

Mit fünf Punkten bleiben die Sachsen Tabellenletzter, der Abstand zum Vorletzten Iserlohn Roosters beträgt weiter drei Zähler. Die Sauerländer kassierten bei den Nürnberg Ice Tigers mit 1:2 (0:1, 1:0, 0:1) ihre zehnte Pleite in den vergangenen elf Spielen.

Dane Fox brachte Dresden schon nach 85 Sekunden in Führung. Nach dem 1:1 der ersatzgeschwächten Bremerhavener durch Nico Krämmer (31.) ließ Austin Ortega (35.) den Neuling noch einmal vom zweiten Sieg der Saison träumen. Doch Alex Friesen (47.) und Andy Miele (48.) drehten das Spiel. Matthew Abt sorgte für die Entscheidung (60.).

Für Iserlohn glich Manuel Alberg die Nürnberger Führung durch Samuel Dove-McFalls (9.) im zweiten Drittel aus (26.). Brett Murray (45.) besiegelte die Niederlage der Gäste.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite