DEL: Eisbären setzen Aufholjagd fort

SID 12.10.2025 • 16:31 Uhr Der Titelverteidiger nähert sich nach vier Siegen in Folge wieder der Spitzengruppe an.

Nach dem vierten Sieg in Folge nimmt Titelverteidiger Eisbären Berlin in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) wieder die Spitzengruppe ins Visier. Der Rekordmeister setzte am Sonntag seine jüngste Erfolgsserie mit einem 3:2 (0:0, 2:1, 1:1) gegen die Nürnberg Ice Tigers fort und kletterte vorerst auf den vierten Platz.

Am Tabellenende verlieren die Dresdner Eislöwen allmählich den Anschluss. Nach dem 3:4 nach Verlängerung im Kellerduell bei den Iserlohn Roosters verlor der Neuling auch daheim gegen die Fischtown Pinguins in der Overtime mit 4:5 (1:2, 3:1, 0:1, 0:1). Nach der siebten Pleite in Folge stehen für das Schlusslicht nur fünf Punkte aus zehn Spielen zu Buche. Den zweiten Auswärtssieg in Folge verbuchten die Augsburger Panther mit 5:3 (3:0, 0:2, 2:1) bei den Schwenninger Wild Wings.