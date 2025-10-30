DEL: Hudacek verlässt Aufsteiger Dresden

SID 30.10.2025 • 16:57 Uhr Der 37-Jährige hatte zuletzt seinen Stammplatz an den nachverpflichteten Finnen Jussi Olkinuora verloren.

Torhüter Julius Hudacek verlässt nach nur fünf Monaten die Dresdner Eislöwen aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Das gab der Aufsteiger am Donnerstag bekannt. Hudacek (37) hatte die Kölner Haie in der vergangenen Saison mit starken Leistungen ins Play-off-Finale geführt, nach dem Wechsel zu den Eislöwen zuletzt seinen Stammplatz aber an den nachverpflichteten Finnen Jussi Olkinuora verloren.