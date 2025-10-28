DEL: Kapitän Weber verlängert in Nürnberg

SID 28.10.2025 • 13:27 Uhr Der Rekordspieler bleibt drei weitere Jahre bei den Franken.

Kapitän Marcus Weber bleibt den Nürnberg Ice Tigers aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) drei weitere Jahre erhalten. Der Verteidiger hat seinen nach dieser Saison auslaufenden Vertrag bis 2029 verlängert. Das gab der Klub am Dienstag bekannt.

Weber spielt bereits seit 2013 für die Franken, das Kapitänsamt übernahm der 32-Jährige zur Spielzeit 2023/24. Der Routinier löste in der vergangenen Saison Patrick Reimer als Rekordspieler ab und steht aktuell bei 617 DEL-Einsätzen für die Ice Tigers (17 Tore, 102 Assists).