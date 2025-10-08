DEL: Adler Mannheim verkünden bitteren Ausfall

SID 08.10.2025 • 10:57 Uhr Der Adler-Angreifer Tom Kühnhackl verletzt sich im Spiel in Nürnberg am Bein und fällt nun vorübergehend aus.

Die Adler Mannheim müssen auf ihrer Punktjagd in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) in den kommenden Wochen auf Tom Kühnhackl verzichten. Der 33 Jahre alte Stürmer erlitt im Spiel in Nürnberg (5:1) eine Beinverletzung und wird laut Adler-Pressemitteilung je nach Heilungsverlauf „zwischen drei und vier Wochen fehlen“.

{ "placeholderType": "MREC" }