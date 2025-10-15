DEL: München löst Vertrag mit Nationalspieler Schinko auf

SID 15.10.2025 • 12:54 Uhr Luis Schinko war vor der Saison nach München gekommen. Nun wurde überraschend seine Vertragsauflösung bekanntgegeben.

Der kriselnde Eishockeyklub Red Bull München hat den Vertrag von Stürmer Luis Schinko mit sofortiger Wirkung aufgelöst. Der Nationalspieler kehrt nach nach nur fünf Spielen in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) für den Ex-Meister zu den Grizzlys Wolfsburg zurück. Gründe gaben die Münchner am Mittwoch nicht bekannt.

Der 25-Jährige war erst vor der laufenden Saison nach vier Jahren in Wolfsburg nach München gewechselt. Dort kam er aber nicht wie erwartet zum Zug: In fünf von zehn möglichen Spielen brachte es Schinko nur auf zwei Torvorlagen. Bei seinem Ex-Klub unterschrieb er einen Vertrag bis 2027.

„Ein deutscher Nationalspieler mit seinen Qualitäten ist nicht nur für unsere Mannschaft eine absolute Bereicherung“, sagte Wolfsburgs Sportdirektor Karl-Heinz Fliegauf. Schinko freut sich darauf, „viele bekannte Gesichter und auch Freunde wiederzusehen“. Die Grizzlys hätten sich „sehr intensiv um mich bemüht und mir das Gefühl gegeben, dass sie mich unbedingt gerne wieder zurückhaben möchten“.