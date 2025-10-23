DEL: Münchner Sieg bei Hagers 1000. Spiel

SID 23.10.2025 • 22:14 Uhr Red Bull München siegt beim exklusiven Jubiläum von Patrick Hager. Der Olympia-Held ist nun Mitglied im 1000er-Klub.

Ex-Meister Red Bull München hat seinem Olympia-Helden Patrick Hager das exklusive Jubiläum von 1000 Spielen in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mit einem Sieg versüßt. Die Bayern feierten nach drei Niederlagen in den letzten vier Spielen gegen Meister Eisbären Berlin einen umjubelten 3:2 (0:0, 2:2, 1:0)-Erfolg.

Im zweiten Donnerstag-Spiel der 13. Runde bauten die Augsburger Panther im Verfolgerduell mit dem ERC ihre Erfolgsserie auf sechs Siege nacheinander aus. Durch das 4:2 (2:1, 0:1, 2:0) gegen die zuvor auch dreimal in Folge siegreichen Gäste kletterten die bayerischen Schwaben in die Playoff-Zone.

In München erlebten die Zuschauer vor dem ersten Bully große Emotionen. Mit seiner ganzen Familie nahm Hager die Ehrungen von Verein und Fans entgegen. Der 37 Jahre alte Silbermedaillengewinner von 2018, der insgesamt drei DEL-Titel gewonnen hat, ist das 13. Mitglied im 1000er-Klub des Oberhauses.

DEL: Berlin verliert erstmals nach sieben Siegen

Auf dem Eis lieferten sich beide Teams ein weniger harmonisches Duell mit wechselnden Führungen. Erst im Schlussabschnitt sorgte Yasin Ehliz (45.) für den Sieg der Gastgeber, für die zuvor Tobias Rieder einen Doppelpack (32. und 38.) geschnürt hatte. Berlin hingegen ging erstmals nach sechs Siegen wieder geschlagen aus der Halle.