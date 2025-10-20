Olympiasieger wechselt zu DEL-Schlusslicht!

SPORT1 20.10.2025 • 23:07 Uhr Aufsteiger Dresden zahlt in der DEL bislang Lehrgeld. Nun soll ein großer Name zwischen den Pfosten für mehr Stabilität sorgen.

Die Dresdner Eislöwen haben den finnischen Olympiasieger Jussi Olkinuora unter Vertrag genommen. Der 34-Jährige stand in der vergangenen Saison für die Löwen Frankfurt auf dem Eis und soll nun mit seiner Erfahrung dem DEL-Neuling zu mehr defensiver Stabilität verhelfen.

„Mir ist bewusst, dass die Mannschaft aktuell am Tabellenende steht, aber genau das motiviert mich. Ich möchte helfen, die Situation zu verbessern und meinen Teil dazu beitragen, dass die Eislöwen wieder in die Erfolgsspur finden“, sagte Olkinuora.

Olkinuora holte 2022 Olympisches Gold

Dresden belegt mit nur einem Sieg aus den ersten zwölf Spielen den letzten Platz. Mit 54 Gegentoren stellen die Eislöwen zudem die Schießbude der Liga.