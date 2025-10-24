DEL: Nationalspieler schockt Ex-Klub Köln

SID 24.10.2025 • 22:06 Uhr Justin Schütz erzielt im Topspiel gegen seinen Ex-Klub zwei Tore, damit bleiben die Adler Tabellenführer.

Ausgerechnet Justin Schütz hat Tabellenführer Adler Mannheim zum Sieg im Topspiel der Deutschen Eishockey Liga (DEL) geführt. Beim erstem Wiedersehen mit seinem Ex-Klub Kölner Haie traf der Nationalspieler doppelt, am Ende hieß es 5:2 (1:0, 2:1, 2:1).

Mit 33 Punkten liegt Mannheim weiter drei Zähler vor den Straubing Tigers (30), die bei Schlusslicht Dresdner Eislöwen 4:2 (1:0, 2:0, 1:2) gewannen. Die Haie bleiben Dritter, haben nun aber schon neun Zählern Rückstand auf Mannheim.

In der Mannheimer SAP Arena stand Schütz im Blickpunkt - und lieferte mit Toren in der 14. und 37. Minute. Der 25-Jährige war nach der vergangenen Saison und 57 Toren in zwei Jahren von Köln nach Mannheim gewechselt. Nun beendete er die Serie von vier Haie-Siegen in Folge fast im Alleingang.