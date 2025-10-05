DEL: Titelverteidiger Berlin findet wieder in die Spur

SID 05.10.2025 • 16:31 Uhr Die Eisbären Berlin feiern den zweiten Sieg in Serie. München kassiert erneut eine Pleite.

Die Eisbären Berlin finden in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) langsam wieder in die Erfolgsspur. Der Titelverteidiger und Rekordmeister bezwang zum Auftakt des achten Spieltages den ERC Ingolstadt mit 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) und verbuchte nach vier Pleiten den zweiten Sieg in Folge.

{ "placeholderType": "MREC" }

Die zweite Niederlage des Wochenendes kassierte dagegen ein vermeintlicher Mitfavorit: Red Bull München verlor nach dem 5:7 gegen die Grizzlys Wolfsburg auch bei den Schwenninger Wild Wings mit 2:4 (1:3, 1:0, 0:1).

Im Duell der Verfolger von Tabellenführer Adler Mannheim setzten sich die Fischtown Pinguins mit 4:2 (0:0, 2:2, 2:0) in Wolfsburg durch.