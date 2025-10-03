Pleitenserie vorbei: Nationalstürmer erlöst die Eisbären

SID 03.10.2025 • 16:37 Uhr Die Eisbären Berlin beenden ihre Negativserie. Der Meister gewinnt bei den Augsburger Panthern in der Verlängerung.

Die Eisbären Berlin haben ihre Pleitenserie in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) dank Frederik Tiffels beendet. Nach vier Niederlagen in Folge gewann der Meister bei den Augsburger Panthern durch einen Doppelschlag des Nationalstürmers mit 4:3 (1:0, 1:2, 1:1, 1:0) nach Verlängerung.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Es war sehr schwer im dritten Drittel. Irgendwann haben wir dann den Switch gefunden und Eisbären-Eishockey gespielt“, sagte Matchwinner Tiffels bei MagentaSport. Berlin hatte letztmals in der Saison 2022/23 vier Pleiten in Folge kassiert.

Qualität vorhanden: „Müssen es nur aufs Eis bringen“

„Wir wissen ja, was wir für Qualität im Kader haben. Wir müssen es nur aufs Eis bringen“, hatte Verteidiger Eric Mik vor dem Spiel erklärt und prompt den Führungstreffer folgen lassen (18.). Patrick Khodorenko erhöhte (21.) für die Eisbären, doch Cody Kunyk (33.) und Donald Busdeker (40.) sorgten noch im Mitteldrittel für den Ausgleich.