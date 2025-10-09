Vertragsauflösung: Butcher verlässt München

SID 09.10.2025 • 19:10 Uhr Nachdem Will Butcher nicht lizenziert werden konnte, war er als Development Coach tätig. Nun zieht es den Verteidiger zurück in die Heimat.

Der viermalige deutsche Eishockey-Meister Red Bull München und Will Butcher gehen getrennte Wege.

Der US-Verteidiger, der aufgrund medizinischer Befunde nicht für die neue Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL) lizenziert worden war und anschließend als Development Coach tätig war, bat um eine Vertragsauflösung, der Klub entsprach diesem Wunsch. Das gab der EHC kurz vor dem Auswärtsspiel am Donnerstagabend (19.30 Uhr/MagentaSport) bei den Nürnberg Ice Tigers bekannt.