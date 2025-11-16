DEL: Adler Mannheim beenden Negativserie

SID 16.11.2025 • 16:36 Uhr Fünfmal hatten die Mannheimer in der DEL verloren - gegen die Grizzlys Wolfsburg gelingt die Wende. Die Iserlohn Roosters verlieren derweil schon wieder.

Dank eines Blitzstarts hat Ex-Meister Adler Mannheim seine Niederlagenserie in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gestoppt.

Die stark in die Saison gestarteten Kurpfälzer gewannen am Sonntag 3:1 (3:1, 0:0, 0:0) gegen die Grizzlys Wolfsburg und holten ihren ersten Erfolg nach fünf Spielen. Zuletzt hatte Mannheim am 24. Oktober gegen die Kölner Haie gewonnen, seitdem lief es nicht mehr.

DEL: Iserlohn verliert schon wieder

Anthony Greco (2.), Kristian Reichel (3.) und Marc Michaelis (5.) sorgten ganz früh für eine beruhigende Führung. Für Wolfsburg traf noch im ersten Drittel Fabio Pfohl (14.).