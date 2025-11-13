DEL: Bremerhaven springt vorerst auf Platz zwei

SID 13.11.2025 • 21:54 Uhr Die Pinguins haben Red Bull München beim 4:1 sicher im Griff.

Die Fischtown Pinguins Bremerhaven haben in der Deutschen Eishockey Liga zumindest für 24 Stunden Platz eins erobert.

Die Norddeutschen gewannen am Donnerstagabend gegen Red Bull München 4:1 (2:0, 1:1, 1:0) und liegen mit 36 Punkten vorerst vor dem Kontrahenten Adler Mannheim (34).

Mannheim kann am Freitag bei den Löwen Frankfurt wieder vorbeiziehen, auch Spitzenreiter Straubing Tigers (39) ist dann in Augsburg im Einsatz. München (29) liegt auf Platz sechs.