DEL: Dresden verpflichtet Center Chartier

SID 11.11.2025 • 15:03 Uhr Der Kanadier soll die Offensive der Eislöwen verstärken.

Die Dresdner Eislöwen aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) sind auf der Suche nach offensiver Verstärkung fündig geworden. Der Aufsteiger sicherte sich die Dienste des kanadischen Centers Rourke Chartier. Der 29-Jährige wechselt vom HK ZSKA Moskau aus der russischen KHL zum DEL-Schlusslicht.

Chartier absolvierte in seiner Karriere unter anderem 56 Spiele in der NHL für die San Jose Sharks und Ottawa Senators sowie über 200 Partien in der American Hockey League (AHL). In der vergangenen Saison stand er zunächst für Kunlun Red Star und anschließend für Moskau in der KHL auf dem Eis.