DEL: Eisenschmid fehlt München mehrere Wochen

SID 28.11.2025 • 11:49 Uhr Der Stürmer muss wegen einer Unterkörperverletzung vorerst pausieren. Es ist nicht der einzige Ausfall der Münchner.

Auch Markus Eisenschmid steht Red Bull München in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) vorerst nicht zur Verfügung. Der Stürmer fällt wegen einer Unterkörperverletzung voraussichtlich mindestens drei Wochen aus. Das gab der Klub am Freitag bekannt.

Neben dem 30-Jährigen fehlen den Red Bulls derzeit auch Nationaltorhüter Mathias Niederberger (Unterkörper), Nationalverteidiger Phillip Sinn (Oberkörper) sowie Stürmer Chris DeSousa (Oberkörper).