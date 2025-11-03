DEL: Frankfurt entlässt Trainer Rowe

SID 03.11.2025 • 08:53 Uhr Die Löwen ziehen nach dem schwachen Start in die Saison Konsequenzen.

Die Löwen Frankfurt haben auf den schwachen Saisonstart in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) reagiert und Headcoach Tom Rowe mit sofortiger Wirkung freigestellt. Das teilten die Hessen, nach 17 Spielen Drittletzter, nach der 0:8-Pleite am Sonntag gegen den ERC Ingolstadt mit. Es ist die erste Trainerentlassung der neuen Spielzeit.

Schon während der sich anbahnenden Klatsche gegen den ERC, der vierten Niederlage nacheinander, sollen der Frankfurter Neuen Presse zufolge die Gesellschafter Stefan Krämer und Andreas Stracke mit Sportdirektor Jan Barta eine Krisensitzung abgehalten haben. Am Freitag hatten die Löwen zum zweiten Mal in dieser Saison gegen Aufsteiger und Schlusslicht Dresdner Eislöwen verloren. Schon beim 1:9 gegen die Grizzlys Wolfsburg am ersten Spieltag hatte Frankfurt eine heftige Heimniederlage kassiert.