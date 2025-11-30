DEL: Kölner Sieg im Shootout beim Meister

SID 30.11.2025 • 17:06 Uhr Köln gewinnt zum vierten Mal in Folge und nimmt Revanche für die Finalpleite gegen Berlin.

Mit der erfolgreichen Revanche für die Finalpleite gegen die Eisbären Berlin haben die Kölner Haie ihre Erfolgsserie gegen die Topklubs der Deutschen Eishockey Liga (DEL) fortgesetzt. In der Neuauflage des Finales um die deutsche Meisterschaft setzten sich die Haie nach Penaltyschießen mit 4:3 (2:1, 0:2, 1:0, 0:0, 1:0) in Berlin durch.

Durch den vierten Sieg in Folge - darunter zuvor gegen die Spitzenteams Straubing Tigers und Adler Mannheim - schloss der achtmalige Meister zur Spitzengruppe auf. Für die Eisbären war es trotz mehrfacher Führung die dritte Niederlage in den vergangenen fünf Spielen.

Ingolstadt behauptet Tabellenführung

Die Kölner drehten zunächst einen frühen Rückstand durch einen Doppelschlag von Maximilian Kammerer (15.) und Patrick Russel (17.). Die erste Berliner Führung hatte zuvor Matej Laden (9.) erzielt, ehe seine Teamkollegen Eric Mik (22.) und Yannick Veilleux (30.) das Spiel wieder drehten. Frederik Storm (47.) erzwang die Verlängerung. Erst im Shootout fiel die Entscheidung, Nate Schnarr traf zum Sieg für die Haie.

Die Tabellenführung behauptete der ERC Ingolstadt mit einem 5:3 (2:2, 1:0, 2:1) im bayerischen Duell bei den Nürnberg Ice Tigers. DEL-Top-Torjäger Riley Barber (20 Tore) blieb torlos, verbuchte aber zwei Assists. Mit dem elften Sieg nacheinander bauten die Panther auch ihre klubinterne Bestmarke aus.