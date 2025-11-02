DEL: Mannheim und Köln verlieren erneut

SID 02.11.2025 • 16:37 Uhr Für die so stark gestarteten Adler ist es bereits die vierte Niederlage in Folge.

Die Adler Mannheim erleben in der neuen Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ihre erste Ergebniskrise. Nach dem Sturz von der Tabellenspitze verlor der Mitfavorit am Sonntag auch gegen Außenseiter Nürnberg Ice Tigers mit 2:4 (0:2, 1:1, 1:1), es war die vierte Niederlage in Serie für die Adler. Auch die Kölner Haie verlieren gerade an Schwung: Zwei Tage nach dem historisch hohen 3:10 beim ERC Ingolstadt unterlag Köln in eigener Halle auch Red Bull München mit 0:2 (0:0, 0:1, 0:1).

Mannheim (34 Punkte) bleibt an diesem Spieltag Tabellenzweiter, am Sonntagnachmittag könnten die Straubing Tigers (36) als Spitzenreiter aber weiter davonziehen. Die Haie (30) haben den Anschluss an die Tabellenspitze vorerst verloren. München (29) kommt dagegen langsam näher, in Köln gelang der fünfte Sieg in den vergangenen sechs Spielen.