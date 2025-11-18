DEL: Mannheim verlängert mit Spieler-Quartett

Der achtmalige deutsche Eishockey-Meister Adler Mannheim hat die Verträge mit einem Spieler-Quartett verlängert. Matthias Plachta, Olympia-Silbermedaillengewinner von 2018, Tom Kühnhackl, Maxi Heim und Hayden Shaw bleiben dem Klub aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) über die laufende Saison hinaus erhalten.

„Wir sind froh und stolz darauf, dass sich alle vier sehr stark mit unserem Verein, der Stadt und unserer Philosophie identifizieren“, sagte Cheftrainer und Manager Dallas Eakins. Plachta (34) ist Rekord-Torschütze und -Vorbereiter für die Adler. Zuletzt absolvierte er sein 750. Spiel im Mannheimer Trikot. Kühnhackl ist seit 2023 im Verein, er gewann in den USA zweimal den Stanley Cup.