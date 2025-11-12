DEL: Schwenningen verlängert mit Trainer Walker

Die Schwenninger Wild Wings setzen ihre Zusammenarbeit mit Trainer Steve Walker fort. Der Klub aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) verlängerte den Vertrag mit dem Kanadier vorzeitig bis 2028. „Steve hat uns in den vergangenen Jahren sportlich enorm geprägt und die erfreuliche Entwicklung maßgeblich mitzuverantworten“, sagte Geschäftsführer Stefan Wagner: „Seine Spielidee passt perfekt zu uns, und gleichzeitig konnten wir ihm immer wieder neue Perspektiven aufzeigen.“

Walker, der elf Jahre für die Eisbären Berlin spielte, ist seit 2023 Chefcoach der Wild Wings. Gleich nach der ersten Saison wurde er zum Trainer des Jahres gewählt. Der Topscorer in der Berliner DEL-Geschichte hatte die Schwarzwälder erstmals seit 1995 ins Viertelfinale geführt. In der vergangenen Spielzeit kam das Aus dagegen schon in der ersten Play-off-Runde. „Wir wollen Schwenningen nachhaltig zu einem Team machen, das immer als ein Anwärter auf die Play-offs gesehen werden kann, und haben eine gute Idee davon, was es dafür braucht“, sagte der 52-Jährige.