DEL: Spitzenreiter Straubing außer Tritt

SID 23.11.2025 • 19:01 Uhr Die Straubing Tigers kassieren die zweite Niederlage binnen 48 Stunden. EHC Red Bull München festigt seinen Platz in der Playoff-Zone souverän.

Überraschungs-Spitzenreiter Straubing Tigers ist in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) außer Tritt geraten.

Die Niederbayern kassierten gegen den aufstrebenden Titelverteidiger Eisbären Berlin durch ein 2:4 (1:1, 0:1, 1:2) ihre zweite Niederlage in Folge. Damit haben die Tigers nur noch zwei Punkte Vorsprung auf Verfolger ERC Ingolstadt, der gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven 5:2 (1:0, 2:2, 2:0) gewann.

In Straubing schienen die Hausherren gegen Berlin zwei Tage nach dem Ende ihrer Erfolgsserie von vier Siegen durch das 1:4 bei den Schwenninger Wild Wings früh auf Wiedergutmachungs-Kurs.

Eisbären gelingt die Wende

Doch nach der Führung der Mannschaft von Tigers-Trainer Craig Woodcroft durch Tyler Madden (2.) drehten die Eisbären die Begegnung durch einen Doppelpack von Liam Kirk (13./22.). Im Schlussdrittel beseitigten Mitchell Reinke (44.) und erneut Kirk (52.) die letzten Zweifel am dritten Erfolg des Hauptstadt-Klubs in den zurückliegenden vier Spielen. Nicolas Beaudin (54.) gelang für die Gastgeber nur noch Ergebniskosmetik.